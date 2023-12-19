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Çorum'da arazi tartışması kanlı bitti: 2 yaralı

19 Aralık 2023 09:27 Güncelleme: 09:28 Abone Ol

Çorum'da bir kişi, arazi yüzünden tartıştığı ağabeyi ile yeğenini bıçakla yaraladı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise gözaltına alındı.