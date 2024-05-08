Çorum'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
Çorum'un Abdalata köyünde Hıdır Y. ile Ömer Y. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hıdır Y, aldığı bıçak darbesiyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Şüpheli gözaltına alındı.
Çorum'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdalata köyünde Hıdır Y. (44) ile Ömer Y. (87) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Hıdır Y, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli gözaltına alındı.