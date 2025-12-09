Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 18 kişiyi yakaladı. 1-8 Aralık tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler yoğun bölgelerde tespit edilerek gözaltına alındı. Ayrıca, kayıp ihbarı olan 4 kişiden 3'ü de bulunarak ailelerine teslim edildi.
Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 18 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarla yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce, haklarında farklı mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 1-8 Aralık'ta çalışma yapıldı.
Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheliyi yakaladı.
Öte yandan, haklarında kayıp ihbarı bulunan 4 kişiden 3'ü bulunarak ailelerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel