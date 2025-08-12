Çorum'da Aranan 14 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalanırken, kayıp ihbarı yapılan 7 kişiden 6'sı ailelerine teslim edildi.

Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 4-11 Ağustos'ta çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma ve gasp gibi çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, kayıp ihbarı yapılan 7 kişiden 6'sı ailelerine teslim edildi, 1 kişi için ise arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı

Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü

Polis memuru beylik silahıyla sokak köpeğini öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.