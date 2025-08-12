Çorum'da Aranan 14 Şüpheli Yakalandı

Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 4-11 Ağustos'ta çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma ve gasp gibi çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, kayıp ihbarı yapılan 7 kişiden 6'sı ailelerine teslim edildi, 1 kişi için ise arama çalışmaları sürüyor.