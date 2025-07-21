Çorum'da Aranan 13 Şüpheli Yakalandı
Çorum'da, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarla yakalandı. Ayrıca kayıp ihbarı yapılan 4 kişiden 3'ü bulunarak ailelerine teslim edildi.
Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 14-21 Temmuz'da çalışma gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.
Öte yandan, hakkında kayıp ihbarı yapılan 4 kişiden 3'ü bulunarak ailelerine teslim edildi. 1 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA / Salih Can Keşliktepe - Güncel