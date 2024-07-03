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Çorum'da araç satışı sonrası tehdit iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

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Çorum'da 2 aracını satın alıp ücretini ödemedikleri kişiyi tehdit ettikleri ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarının yanında yapılan aramada silah ve mermi ele geçirildi.

Çorum'da 2 aracını satın alıp ücretini ödemedikleri kişiyi tehdit ettikleri ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, O.K, 2 otomobilini sattığı Y.Ö. (39), C.A. (29), S.Ö. (26) ve S.U. (30) hakkında, araçların parasını ödemedikleri ve kendisini tehdit ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapsamında çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin içinde olduğu aracı Üçtutlar Mahallesi'nde durdurdu.

Araç ve çevresinde yapılan aramada, aracın kenarındaki inşaat alanındaki toprak yığınında çanta içinde makineli tabanca, 2 şarjör ve 44 mermi ile taş altına gizlenmiş 2 tabanca ve 16 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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