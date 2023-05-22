Çorum'da apartmanın bahçesinde kurusıkı tabanca bulundu
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Çorum'da bir apartmanın bahçesinde bulunan kurusıkı tabanca incelemeye alındı.
Çorum'da bir apartmanın bahçesinde bulunan kurusıkı tabanca incelemeye alındı.
Karakeçili Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde silah olduğu ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde silahın kurusıkı tabanca olduğu belirlendi.
Olay yeri inceleme ekipleri, apartman bahçesinde inceleme yaptı.
Tabancanın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel