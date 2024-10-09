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Çorum'da Apartmandan Düşen Genç Ağır Yaralandı

Çorum'da Apartmandan Düşen Genç Ağır Yaralandı
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Çorum'un Üçtutlar Mahallesi'nde 4. katından düşen 28 yaşındaki Hasan Basri K, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Düşme sebebinin sigara içerken dengesini kaybetmesi olduğu öğrenildi.

Çorum'da apartmanın 4. katından düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın 4. katından bir kişinin beton zemine düştüğünü görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hasan Basri K'yi (28), ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Vücudunda çok sayıda kırık bulunan ve kafasını beton zemine çarpan Hasan Basri K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, tedavisinin yoğun bakımda süreceği bildirildi.

Görgü şahitlerini dinleyen ve incelemelerde bulunan polis ekipleri, Hasan Basri K'nin sigara içerken dengesini kaybederek düştüğünü belirledi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

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