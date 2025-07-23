Çorum'da Apartmanda Yangın Paniği

ÇORUM'da 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kız arkadaşının içeride olduğunu zanneden H.M., itfaiye ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra yapılan incelemede dairede kimsenin olmadığı belirlendi

Yangın saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 3. Sokak'taki bir apartmanda çıktı. Emek Apartmanının 4'üncü katından dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler binada oturanları tahliye etti. Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından daire kapısı kırılarak yangına müdahale edildi. Kurye olarak çalışan H.M., kız arkadaşının içeride olduğunu zannederek önce binaya koşarak girdi. Tekrar binadan koşarak dışarıya çıkan H.M., bu kez de itfaiye merdivenine tırmandı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile H.M., merdivenden indirilirken, itfaiye ve polis ekipleri yanan dairede kimsenin olmadığını belirledi. H.M., kısa süreli baygınlık geçirirken ambulansta tedavi edildi.

Kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.