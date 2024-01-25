Çorum'da Anten Tamiri Yapan 2 Kişi Düşerek Yaralandı
Çorum'da anten tamiri için çıktıkları evlerinin çatısından düşen Şenol K. ve Murat A. yaralandı. Şenol K. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Murat A'nın tedavisi ise devam ediyor.
Çorum'da 2 kişi anten tamiri için çıktıkları evlerinin çatısından düşerek yaralandı.
Hacıbey köyünde Şenol K. (50), anteni kontrol etmek için çıktığı tek katlı evinin çatısından toprak zemine düştü.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla gelen Şenol K, tedavi altına alındı.
Kale Mahallesi'nde de Murat A. (59) çatıdaki anteni tamir ederken dengesini kaybederek beton zemine düştü.
112 Acil Sağlık ekiplerince aynı hastaneye sevk edilen Murat A'nın tedavisi sürüyor.