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Çorum'da annesini tüfekle ağır yaralayan kişi tutuklandı

AA - Tugay Göktürk - Güncel
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Çorum'da annesini tüfekle ağır yaralayan kişi tutuklandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde annesini tüfekle yaralayan kişi tutuklandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde annesini tüfekle yaralayan kişi tutuklandı.

Sunguroğlu Mahallesi'nde dün tartıştığı annesi A.D'yi tüfekle ateş ederek ağır yaralayan H.D, emniyetteki işlemlerinin ardından Sungurlu Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen oğlu tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan A.D'nin ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Sungurlu ilçesinde dün A.D. ile oğlu H.D. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine H.D. tüfekle ateş ederek annesini yaralamıştı. Anne A.D, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne, oradan da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. H.D. ise polislerin yaklaşık yarım saat süren çabasıyla evden çıkartılarak gözaltına alınmıştı.

AA / Tugay Göktürk - Güncel

Hitit Üniversitesi Sungurlu Çorum Güncel Haberler

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