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Çorum'da Aniden Bastıran Sağanak Yağış Cadde ve Sokakları Su Bastı

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Çorum'da aniden bastıran ve 1 saat süren gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

ÇORUM'da aniden bastıran ve 1 saat süren gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Çorum'da saat 20.30'da etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Sürücüler, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Buharaevler Mahallesinde istinat duvarı göçtü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Evini su basan mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla yağmur sularını boşalttı. Trafik ekipleri su birikintisi olan bölgelerde trafik akışını durdurdu. Belediye ekiplerinin çalışmaları sonrası açılan yollarda trafik akışı yeniden sağlandı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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