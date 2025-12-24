Haberler

Çorum'da anaokulu öğrencileri geri dönüşüm kıyafetleriyle defile düzenledi

Çorum'daki İkbal Evler Anaokulu öğrencileri, geri dönüşümle elde ettikleri kıyafetleri defilede sergileyerek çevre bilincine dikkat çekti. 'Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar' projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar sıfır atık anlayışının önemini vurguladı.

Çorum'da anaokulu öğrencileri, geri dönüşümle elde edilen kıyafetleri defilede sergiledi.

İkbal Evler Anaokulunda çocuklara çevre ve geri dönüşüm bilinci kazandırmak amacıyla hazırlanan "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında atık malzemeleri kıyafetlere dönüştüren çocuklar, ürünlerini kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen defilede sergiledi.

Etkinlikte, sıfır atık anlayışının doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin azaltılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması açısından önemine dikkat çekildi.

Etkinlikte ayrıca anaokulu öğrencilerinden oluşan koro müzik dinletisi sundu. Program sonunda çocukların geri dönüşüm malzemelerinden hazırladığı ürünler sergilendi.

Programa Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da katıldı.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
