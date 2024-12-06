Üye Girişi
Haberler
Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz

Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz

 Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar

Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar

 Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
Putin'den tüm dünyaya gözdağı! İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili

Nükleer silah kullanımı ile ilgili kritik anlaşmayı imzaladı

Çorum'da Ambulanslara Yol Verilmesi İçin Fermuar Sistemi Projesi Tanıtıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında 'Fermuar Sistemi ile Ambulanslara Yol Verilmesi Projesi' tanıtıldı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, proje ile ambulansların hastaları daha hızlı ve güvenli bir şekilde hastanelere ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Çorum'da 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce "Fermuar Sistemi ile Ambulanslara Yol Verilmesi Projesi" tanıtıldı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında, proje kapsamında belediye, emniyet, milli eğitim müdürlükleri ile esnaf ve sanatkarlar odalarının iş birliği yaparak, tanıtım çalışması başlatıldığını söyledi.

Ambulansların hastayı hastaneye taşırken daha hızlı ve verimli ilerleyebilmesini sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında 2025 yılı Mayıs ayına kadar tanıtım çalışmaları yapılacağını dile getiren Zehir, bu sayede ulaşım süresini kısaltmayı hedeflediklerini kaydetti.

Zehir, "Bu yöntemle ambulanslarımız trafikte daha güvenli ulaşım sağlayacak. Fermuar sistemi sayesinde kazanılacak süre ile hasta ve yaralıların hayatta kalma oranlarının yüzde 40 artmasını hedefliyoruz." dedi.

112 Acil Çağrı Hattı'nın Acil Sağlık Hizmetleri bölümü için yapılan aramaların yüzde 46,6'sının gereksiz aramalar olduğunu kaydeden Zehir, acil sağlık hizmetlerinin etkin ve hızlı verilebilmesi için vatandaşlardan gereksiz aramalar konusunda dikkatli davranmalarını istedi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
img

Yeşilçam'ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi
img

Erdoğan'ı protesto ettikleri için tutuklanan 9 genç tahliye edildi
img

Türkiye ile ilgili soruya Putin'den skandal yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Suriye Muhalifler kimdir? Fenerbahçe ve Kasımpaşa Türkiye Kupası'na neden katılmıyor? PSV Twente CANLI izle! (ŞİFRESİZ) PSV Twente maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Inter Parma CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Parma maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Okullarda serbest kıyafet kalktı mı 2025? Galata Kulesi'nden düşen genç kim, intihar mı etti, düştü mü? Yemekteyiz kim kazandı, kim 1.oldu? Yemekteyiz 6 Aralık Cuma günü 150 bin TL'nin sahibi kim oldu? AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu kimdir? Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Somer Şef neden ceza aldı, suçu ne? Somer Şef hapse girecek mi, kaç yıl ceza aldı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.