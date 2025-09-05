8 Aylık Bebek Helikopterle Ankara'ya Sevk Edildi

Çorum'da yoğun bakım tedavisi gören 8 aylık bebek ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Evinde rahatsızlanarak morarmaya başlayan 8 aylık A.H, ailesi tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Solunum ve dolaşım rahatsızlığı yaşadığı belirlenen bebeğin Ankara'ya sevk edilmesi için helikopter ambulans istendi.

Çorum Şehit Stadının otoparkına inen ambulans helikopter, bebeği alarak Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürmek üzere havalandı.