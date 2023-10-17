Çorum'da Alzheimer hastası mezarlıkta ölü bulundu

Çorum'un Osmancık ilçesinde Alzheimer hastası, mezarlıkta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Yusuf Şık'ın (88) uzun süre geçmesine rağmen dönmemesi üzerine yakınları çevrede arama yaptı.

Komşularının da katıldığı arama çalışmasında Şık, evin yakınındaki mezarlıkta hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Alzheimer hastası Şık'ın cenazesi, otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.