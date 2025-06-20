Çorum'da Alkollü Sürücüye 60 Bin Lira Ceza ve 2 Yıl Ehliyet Süresi

Çorum'da Alkollü Sürücüye 60 Bin Lira Ceza ve 2 Yıl Ehliyet Süresi
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Çorum'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü Emin Y.G., kovalamaca sonucu yakalandı. 55 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 60 bin lira ceza kesildi ve ehliyetine 2 yıl 2 ay süreyle el konuldu.

Çorum'da polis ekiplerinden kaçan sürücüye 60 bin lira ceza uygulandı, ehliyetine 2 yıl 2 ay el konuldu.

Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayan 06 S 4234 plakalı otomobilin sürücüsü Emin Y.G. (26), polisin kovalamacası sonucu Ulukavak Mahallesi Güneşevler 7. Sokak'ta yakalandı.

Yapılan kontrolde 55 promil alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve dur ihtarına uymamaktan 60 bin lira ceza uygulandı.

Ehliyetine 2 yıl 2 ay süreyle el konulan sürücü, polis ekiplerince ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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