Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Çorum'da Alkollü Sürücü 3 Otomobile Çarptı

Çorum'da Alkollü Sürücü 3 Otomobile Çarptı

Güncel Haberler

Çorum'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı park halindeki 3 otomobilde maddi hasar oluştu. Alkollü sürücü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Çorum'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı park halindeki 3 otomobilde maddi hasar oluştu.

Ayhan M. idaresindeki 19 BC 217 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde park halindeki 3 otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan alkol muayenesinde sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü sürücü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kazada alkollü sürücünün kullandığı araç ile park halindeki 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Çorum Akif Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title