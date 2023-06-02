Çorum'da Alkollü Sürücü 3 Otomobile Çarptı
Güncel Haberler
Çorum'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı park halindeki 3 otomobilde maddi hasar oluştu. Alkollü sürücü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Çorum'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı park halindeki 3 otomobilde maddi hasar oluştu.
Ayhan M. idaresindeki 19 BC 217 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde park halindeki 3 otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan alkol muayenesinde sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.
Alkollü sürücü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Kazada alkollü sürücünün kullandığı araç ile park halindeki 3 araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel