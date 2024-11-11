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Çorum'da Alacak Meselesi Nedeniyle Silahlı Kavga: Bir Ölü

Çorum'da Alacak Meselesi Nedeniyle Silahlı Kavga: Bir Ölü
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Çorum'da bir alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Metin Kolçak hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi İbrahim Ö., adliyeye sevk edildi.

ÇORUM'da alacak meselesinden sokak ortasında çıkan silahlı kavgada Metin Kolçak'ı (27) öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan İbrahim Ö. (30), geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Üçtutlar Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Ö. ve Metin Kolçak arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. İbrahim Ö., üzerindeki tabancayla Metin Kolçak'a peş peşe ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Kolçak, yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Metin Kolçak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polisin olay sonrası gözaltına aldığı İbrahim Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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