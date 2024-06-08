Çorum'da akrep sokması sonucu zehirlenen çocuk hastaneye kaldırıldı
Çorum'un Mecitözü ilçesinde akrep sokması sonucu zehirlenen 17 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Yakınları tarafından Mecitözü Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Çorum'da akrep sokması nedeniyle zehirlenen çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Muharrem G. (17), Mecitözü ilçesi Koyunağıl köyündeki ikametinde akrep sokması sonucu zehirlendi.
Yakınları tarafından Mecitözü Devlet Hastanesi'ne götürülen Muharrem G, müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.