Çorum'da akrep sokan kadın hastaneye kaldırıldı
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Çorum'da akrep sokması nedeniyle zehirlenen kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Çorum'da akrep sokması nedeniyle zehirlenen kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Yoğunpelit köyünde tarlada saman balyaları hazırlayan Sevim S. (34), akrep sokması sonucu zehirlendi.
Yakınları tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevim S'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel