Çorum'da çocuklar arasındaki "akran zorbalığı" iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Çorum'da 4 ortaokul öğrencisi tarafından akran zorbalığına uğradığı iddia edilen 13 yaşındaki E.Y. için soruşturma başlatıldı. Öğrencinin darbedildiği anların kaydedildiği videonun sosyal medyada yayımlanmasının ardından, Çorum Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı.

Çorum'da 4 ortaokul öğrencisinin bir öğrenciye yönelik "akran zorbalığı" yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, baba Y.Y., kentteki bir ortaokulda eğitim gören kızı E.Y.'nin (13) bazı öğrenciler tarafından darbedildiği, bu sırada çekilen videonun da sosyal medya platformlarında paylaşıldığı iddiasıyla emniyete giderek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine Çorum Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

E.Y.'nin hastaneden alınan sağlık raporunda, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlandığı belirlendi.

Görüntüyü inceleyen ekipler, E.Y.'yi diz çöktürüp özür dilettikleri belirlenen 13 ve 14 yaşlarındaki 4 çocuk hakkında soruşturma başlattı.

Çocukların olayda kullandığı 2 cep telefonuna da el konuldu.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
