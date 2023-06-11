Çorum'da Akrabalar Arasında Çıkan Kavgada 3 Kişi Yaralandı

Çorum'da M.D. ve E.D. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.D. ve E.D. yaralanırken, kavgayı ayırmaya çalışan Ş.D. de darbe aldı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.