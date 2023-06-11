Çorum'da Akrabalar Arasında Çıkan Kavgada 3 Kişi Yaralandı
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Çorum'da M.D. ve E.D. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.D. ve E.D. yaralanırken, kavgayı ayırmaya çalışan Ş.D. de darbe aldı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
İddiaya göre, M.D. (33), Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Barış Manço Parkı yanında bacanağı E.D. (26) ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.D, E.D'yi bıçakla yaraladı. M.D, kavgayı ayırmaya çalışan kayınvalidesi Ş.D'yi (54) darbetti.
Bölgeye gelen E.D'nin yakınlarınca darbedilen M.D. de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.