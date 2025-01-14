Çorum'da Akraba Kavgası: 1 Yaralı

Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.Ç. (44) ile P.Ç. (17) arasında Kale Mahallesi Ekin Caddesi'nde İ.Ç.'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda P.Ç, bıçakla İ.Ç'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı İ.Ç. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.