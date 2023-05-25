Çorum'da Ahır ve Samanlık Yandı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde Muhittin Tekeci'ye ait ahır ve samanlık, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Osmancık ilçesi Şenyurt Mahallesi'nde hayvancılık ile uğraşan Muhittin Tekeci'ye ait, içerisinde hayvan yemi ve saman bulunan ahır ve samanlıkta saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. (DHA)