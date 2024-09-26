Çorum'da Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı

Çorum'da Ahilik Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan kutlama etkinlikleri, protokol üyeleri ve esnafın, Gazi Caddesi'nden Hürriyet Meydanı'na kadar mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle devam etti.

Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törende, Çorum Belediyesi tiyatro ekibi tarafından ahilik sisteminin anlatıldığı tiyatro oyunu sahnelendi.

Ahilik konusunda düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirildiği etkinlikte halk oyunları gösterileri sunuldu.

Elli altı yıldır camcılık yapması nedeniyle yılın ahisi seçilen Necmettin Fevzioğlu, törende ÇESOB Başkanı Recep Gür ile birlikte şet kuşandı.

Törenin ardından protokol üyeleri vatandaşlara ahilik pilavı ikram etti.

Törene, Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, AK Parti İl Başkanı Murat Günay da katıldı.