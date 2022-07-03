Son dakika: Ağaçtan düşen kişi öldü Son dakika gündem haberi: Çorum'un Laçin ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi. Çorum'un Laçin ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi. Gökgözler köyünde yaşayan İhsan Öge (60), dut toplamak için çıktığı ağaçtan düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran Öge, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öge'nin cenazesi, hastane morgundan alınarak Gökgözler köyünde defnedildi. AA / Tugay Göktürk - Güncel Laçin Çorum Güncel Haberler Son Dakika

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