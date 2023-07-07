Çorum'da ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ve annesi yaralanırken, bebeği ise koltuğu sayesinde yara almadan kurtuldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.