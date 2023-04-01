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Çorum'da ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Çorum'da ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Çorum'da ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Çorum'da ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 32 FZ 559 plakalı otomobil Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Caddesi'nde ağaca çarptı.???????

Kazda otomobilde sıkışan Eren K.(18), Onur A.(19), Ege V.(18), İlke K.(18) ve Umutcan U.(18), İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Mimar Çorum Güncel Haberler

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