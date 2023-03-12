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Çorum'da ağaca çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Çorum'da ağaca çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Çorum'da yol kenarındaki ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Çorum'da yol kenarındaki ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Umut Can S. idaresindeki 19 ABA 974 plakalı hafif ticari araç, Yavruturna Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek yönlü sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Umut Can Tragger Kıbrıs Çorum Güncel Haberler

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