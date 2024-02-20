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Çorum'da Ağaç Budama Sırasında Merdivenden Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

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Çorum'da evinin önündeki ağacı budadığı sırada merdivenden düşen İbrahim Yüce (86) yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Yüce'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çorum'da evinin önündeki ağacı budadığı sırada merdivenden düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Yüce (86), Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet 1. Sokak'taki evinin bahçesinde ağaç budadığı esnada çıktığı merdivenden düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yüce'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yüce'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İbrahim Yüce Çorum Olay Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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