Çorum'da Afgan kızı kayboldu

ÇORUM'da Türkçe kursuna gitmek için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınmayan Afganistan uyruklu Nilofar Afzeli (16) için polis arama çalışması başlattı. Baba Mohammad Afzeli, "Kızımın yerini bilen ya da gören biri olursa lütfen en yakın polis merkezine başvursun" diyerek yardım çağrısında bulundu.

Çorum'da yaşayan Nilofar Afzeli, dün sabah saatlerine Türkçe kursuna katılmak için evinden çıktı. Geri dönmeyen Afzeli için ailesi polisi arayarak kayıp ihbarında bulundu. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Afzeli'yi bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Baba Mohammad Afzeli kayıp kızının bulunması için yardım çağrısında bulundu. Mohammad Afzeli tercüman aracılığı ile yaptığı açıklamada, "Kızım dün sabah erken saatte Çorum Belediyesi Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezi'ne, 'Türkçe kursuna gidiyorum' diyerek evden çıktı ve bir daha da dönmedi. Her yerde aradık fakat bulamadık. Rica ediyorum kızım bulusun. Yerini bilen ya da onu gören biri olursa lütfen en yakın polis merkezine başvursun" dedi.