Haberler

Çorum'da Adliye Rüşvet Operasyonu: 22 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Sungurlu Adliyesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin ilam dosyalarını usulsüz olarak kapatıp rüşvet alan 22 kamu görevlisi gözaltına alındı. Operasyon, teknik takip sonrası düzenlendi.

Çorum'un Sungurlu Adliyesinde rüşvet alarak hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin ilam dosyalarını erteleme veya usule aykırı şekilde kapattıkları iddiasıyla 22 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sungurlu Adliyesi İlamat ve İnfaz Bürosu bünyesinde çalışan bazı kamu görevlilerinin, kesinleşmiş ilama bağlı hapis cezasına hükmedilen kişiler lehine yasal koşulları oluşmadığı halde maddi menfaat temin ederek erteleme ya da ilam dosyasının usule aykırı olarak kapattıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, maddi menfaatin temin edildiği anda bir kamu görevlisi suçüstü yakalandı.

Operasyon kapsamında ayrıca, aralarında Sungurlu Adliyesi Yazı İşleri Müdürü A.A'nın da bulunduğu 22 şüpheli "zimmet", "rüşvet", "ikna suretiyle irtikap", "kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
Donald Trump: Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz var

Nobel'in kararı yaklaştıkça el yükseltiyor! Trump'tan "Gazze" çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa'da özgürlük bu kadar! Küçücük çocuk gözleri kapatılarak gözaltına alındı

Avrupa'da özgürlük bu kadar! Küçücük çocuğa insanlık dışı müdahale
Emeklilik yaşı değişiyor mu? Nihat Zeybekçi'den çok konuşulacak çıkış

Emeklilik yaşı değişiyor mu? Hükümet kanadından ilk sinyal geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.