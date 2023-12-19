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Çorum'da 900 litre sahte içki ele geçirildi

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Çorum'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sahte içki üretimi ve satışı yapılan bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 900 litre sahte içki ve alkollü içecek yapımında kullanılan damıtma düzeneği ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Çorum'da 900 litre sahte içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte içki üretilip satıldığı belirtilen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 900 litre sahte içki ile alkollü içecek yapımında kullanılan damıtma düzeneği ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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