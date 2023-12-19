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Çorum'da 900 litre sahte içki ele geçirildi

19 Aralık 2023 18:24 Güncelleme: 18:26 Abone Ol

Çorum'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sahte içki üretimi ve satışı yapılan bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 900 litre sahte içki ve alkollü içecek yapımında kullanılan damıtma düzeneği ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.