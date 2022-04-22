Çorum'da 860 bin makaron ele geçirildi - Haberler

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Çorum'da 860 bin makaron ele geçirildi

AA - Kemal Ceylan - Güncel
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Çorum'da 860 bin makaron ele geçirildi

Çorum'da bir otomobilde 860 bin sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir otomobilde 860 bin sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen bir zanlıya ait otomobili kent girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 860 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

Araç sahibi gözaltına alındı.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Sigara, Çorum, Güncel, Haberler

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