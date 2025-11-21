Haberler

Çorum'da 80 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde, Hasan Dilmen isimli 80 yaşındaki adam evinde karbonmonoksit gazı nedeniyle ölü bulundu. Yakınları tarafından haber alınamayan Dilmen'in cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Hasan Dilmen'den (80) haber alamayan yakınları, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

İhbar üzerine Günhan Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, Dilmen'i yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dilmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekiplerce yapılan incelemede, evde karbonmonoksit gazı tespit edildi.

Dilmen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
