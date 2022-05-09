Çorum'da 80 bin makaron ele geçirildi - Haberler

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Çorum'da 80 bin makaron ele geçirildi

AA - Kemal Ceylan - Güncel
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Çorum'da 80 bin makaron ele geçirildi

Çorum'da bir otomobilde 80 bin sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir otomobilde 80 bin sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak sigara getireceği tespit edilen bir zanlıya ait otomobili kent girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 80 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

Araç sahibi gözaltına alındı.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Sigara, Çorum, Güncel, Haberler

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