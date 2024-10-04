Çorum'da 8 Ayrı Trafik Kazasında 11 Kişi Yaralandı
Çorum'da meydana gelen trafik kazalarında toplamda 11 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da meydana gelen trafik kazalarında 11 kişi yaralandı.
Kent merkezinde Organize Sanayi Bölgesi, İskilip yolu Deliler köyü mevkisi, Doktor Sadık Ahmet ve Cemilbey caddeleri ile Konaklı mevkisinde 8 ayrı trafik kazası meydana geldi.
Kazalarda 11 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.