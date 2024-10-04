Üye Girişi
Haberler

Çorum'da 8 Ayrı Trafik Kazasında 11 Kişi Yaralandı

Çorum'da 8 Ayrı Trafik Kazasında 11 Kişi Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da meydana gelen trafik kazalarında toplamda 11 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da meydana gelen trafik kazalarında 11 kişi yaralandı.

Kent merkezinde Organize Sanayi Bölgesi, İskilip yolu Deliler köyü mevkisi, Doktor Sadık Ahmet ve Cemilbey caddeleri ile Konaklı mevkisinde 8 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Kazalarda 11 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Güvenlik 3-sayfa Sağlık Güncel trafik

İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye'nin de adı geçiyor

İngilizlerden olay yaratacak savaş iddiası! Listede Türkiye de var

 Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu

Silahların bile engelleyemediği bomba yüklü tekne İngiliz tankerini böyle havaya uçurdu

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı
Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar

Dünyaca ünlü hamburger zincirinin Türkiye'deki şubesinde büyük skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taş Kağıt Makas final mi yapıyor, ne zaman final yapacak? EN YENİ CUMA MESAJLARI 4 EKİM | Resimli, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! BİM AKTÜEL KATALOĞU 4 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 4 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 4 Ekim | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Ekim Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 4 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Resmi Gazete bugün (4 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Ankara elektrik kesintisi! 4-5 Ekim Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 4-5 Ekim İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? KPSS ortaöğretim sonuçları e-devlet öğrenme linki! KPSS sonuçlarına nereden bakılır? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4-5 Ekim Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title