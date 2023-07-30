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Çorum'da 78 yaşındaki kadının evine saldırı

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Çorum'da kimliği belirsiz kişilerce 78 yaşındaki kadının evinin camları taşla kırıldı. Polis ekipleri olayı araştırıyor.

Çorum'da kimliği belirsiz kişilerce 78 yaşındaki kadının evinin camları taşla kırıldı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 58. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişiler, 78 yaşındaki N. E.'nin evinin camlarını kırarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışması başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Çorum Güncel Haberler

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