Çorum'da 7 kurumdan 130 personelin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

Çorum'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) "Afet Tatbikat Yılı" çalışmaları kapsamında 7 kurumdan yaklaşık 130 personelin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir inşaat alanında AFAD koordinesinde, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, UMKE ekipleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla yapılan tatbikat, 112 Acil Servis'in deprem ihbarıyla başladı.

Polis ve jandarma ekipleri, deprem nedeniyle oluşan göçük çevresinde güvenlik tedbiri alırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Senaryo gereği göçük altında kalan yaralılar ise AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak, UMKE çadırına taşındı.

Arama kurtarma çalışmalarına AFAD gönüllüleri de katıldı.

Yaralıların yakınlarını çöken alanlardan ve kurtarma ekiplerinden uzak tutmak için tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, ayrıca kurtarma sırasında meydana gelen hırsızlık girişimini de engelledi.

İtfaiye ekipleri ise deprem nedeniyle binanın en üst katında mahsur kalan iki kişiyi itfaiye merdiveniyle kurtarırken, başka bir binada çıkan yangını da söndürdü.

UMKE ve sağlık ekipleri, yangından etkilenen yaralıları bulundukları yerden alarak UMKE çadırına götürdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ise doğal afetten etkilenen vatandaşlara kendi çadırında psikososyal destek sağladı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya, tatbikata yaklaşık 130 personelin katıldığını söyledi.

Tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirten Kaya, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla tatbikatların gelecekte de devam edeceğini aktardı.

AFAD gönüllüsü Buğra Polattaş, AA muhabirine, Türkiye'nin zaman zaman doğal afetlerle sınandığını, bu afetlere karşı hazır olmak için AFAD gönüllüsü olduğunu söyledi.

Deprem tatbikatında neler yapılması gerektiğini öğrendiklerini belirten Polattaş, "Bu tarz felaket durumlarında kendim, ailem, ülkem için elimizden geleni yapmak adına AFAD gönüllüsü oldum. Çeşitli eğitimler aldıktan sonra tatbikatlarla eğitimleri destekliyoruz." dedi.

Afet durumunda kendisini ve ailesini kurtarabilmenin, insanlara dokunabilmenin anlamlı olduğunu ifade eden Polattaş, herkesi AFAD gönüllüsü olmaya çağırdı.