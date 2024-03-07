Çorum'da 6 Ruhsatsız Silah ve 16 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Çorum'da polis ekiplerince yapılan uygulamada 6 ruhsatsız silah ile 16 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte huzur ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Bu kapsamda çeşitli adreslerde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu nitelikli 16 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Adres sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.