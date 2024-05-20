Çorum'da 6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı
Çorum'un Mecitözü ve Dodurga ilçelerinde doğadan topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlanan 6 kişi, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da 6 kişi, mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mecitözü ve Dodurga ilçelerinde 6 kişi, doğadan topladıkları mantardan yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Bulantı ve kusma şikayetleriyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 1'i çocuk 6 kişi, tedavi altına alındı.