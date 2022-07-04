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Son dakika haber: 6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AA - Tugay Göktürk - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Çorum'da araziden topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'da araziden topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Düvenci beldesi ile il merkezine bağlı köy ve mahallelerde yaşayan M.T, N.G, Ş.D, V.S, A.Y. ve E.Y, doğadan topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran bu kişilerin yoğun bakım servisinde tedavileri devam ediyor.

AA / Tugay Göktürk - Güncel

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