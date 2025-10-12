Çorum'da 5 Yaşındaki Yabancı Uyruklu Çocuk Balkondan Düştü
Çorum'da misafir olarak kaldığı evin balkonundan düşen 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çorum'da misafir olarak kaldığı evin balkonundan düşerek yaralanan 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
F.M, (5), misafir olarak bulunduğu amcasına ait Ulukavak Mahallesi Çıkmaz 1. Sokak'taki evin balkonundan düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel