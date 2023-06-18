Çorum'da 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

ERKAN KARACA

Çorum'da 5 katlı bir binada yangın çıktı. Binada bulunan 6 kişi ve 2 kedi dumandan etkilendi.

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'ndeki Park Sokak'ta bulunan 5 katlı Ekin Apartmanı'nın 4'üncü katında bugün yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, yangının bir patlama ile başladığı, çıkan dumanların ardından alevlerin evi sardığı öğrenildi.

Bina sakinleri ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 6 kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla apartmandan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangında etkilenenlerle birlikte bir kedi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken bir kedi ise binanın camından aşağıya düştü. Dumandan etkilenen kediye sağlık personeli Fikret Kaan Bolat müdahale etti. Yangından kurtarılan kediler, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden gelen ekiplere teslim edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.