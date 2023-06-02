Çorum'da 5 Ayda 45 Narkotik Operasyonu: 44 Zanlı Tutuklandı

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından 2023 yılının ilk 5 ayında düzenlenen 45 uyuşturucu operasyonunda 85 zanlıdan 44'ü tutuklandı. Operasyonlarda birçok uyuşturucu madde, silah ve para da ele geçirildi.