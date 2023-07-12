Çorum'da 40 Flamingo Gözlendi

Çorum'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 40 flamingo gözlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, flamingoların bir su birikintisindeki görüntüsüne yer verildi. Ayrıca, il sınırları içinde bulunan yaban hayvan türlerinin ve popülasyon yoğunluklarının tespit edilmesine yönelik çalışmaların da aralıksız devam ettiği belirtildi.

ÇORUM'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 40 flamingo gözlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, flamingoların bir su birikintisindeki görüntüsüne yer verildi. Paylaşımda, Bölge Müdürlüğümüz Çorum Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen izleme çalışmalarında 40 kadar flamingo gözlendi ifadesi kullanıldı.

DOĞADA ÇALIŞMA VAR

Öte yandan Doğa Koruma Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü tarafından il sınırları içinde bulunan yaban hayvan türlerinin ve popülasyon yoğunluklarının tespit edilmesine yönelik çalışmaların da aralıksız devam ettiği belirtildi.

POPÜLASYONDA ZENGİNLEŞME

İldeki ormanlık alanlarda foto kapan sistemi bulunuyor. Harekete duyarlı olan fotokapanlar hem fotoğraf hem de video çekebiliyor. Daha önce Kargı ilçesine ilçesinde kurulan sistem sayesinde bugüne kadar çok sayıda vaşak, geyik, karaca, kurt ve ayı görüntülendi. Çorum'da son yıllarda yaban hayatında gözle görülür bir zenginleşme olurken; kızıl geyik, karaca ve keklik türlerin sayısında da artış yaşanmaya başladı.(DHA)