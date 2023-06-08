Çorum'da 4 Otomobilin Karıştığı Kazada 8 Kişi Yaralandı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında 4 otomobil çarpıştı ve 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da 4 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Satılmış K. idaresindeki 19 HR 570 plakalı otomobil, Osmancık Caddesi Çevre Yolu Üst Geçidi'nde Tuğçe Ö. idaresindeki 19 ADL 096, Adnan B. idaresindeki 19 CA 986 ve sürücüsü öğrenilemeyen 19 AH 473 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Ayşe, Feyzabetül, Yusuf E. ve Selma B. ile Nevin K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.