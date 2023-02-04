Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
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ÇORUM'un Laçin ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ÇORUM'un Laçin ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Laçin ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 09.03'te oldu. Yerin 12,2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel