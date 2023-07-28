Çorum'da 390 Bin Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

Çorum'da yapılan operasyonda, 390 bin dolu makaron ve çeşitli miktarda kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Çorum'da 390 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde doldurulmuş makaron ticareti yaptığı iddia edilen kişiyi takibe aldı.

Kent girişinde durdurulan zanlıya ait ticari araçta yapılan aramada 390 bin dolu makaron, 50'şer gramlık 420 paket kaçak nargile tütünü, 270 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 15 kaçak elektronik sigara likiti, 30 kullanılmış ve tekrar kullanıma hazır TABDK bandrolü ve sigara basma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.